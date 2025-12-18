《90男歡女愛》荷里活名導演夫婦遇害案　兒子遭控謀殺首度提堂

美國《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...）著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子米雪・辛格（Michele Singer）陳屍洛杉磯家中一案，兩人兒子尼克（Nick Reiner）遭檢方起訴謀殺罪後，12月17日首次現身法庭，他在庭上未對控罪作出任何答辯。法官下令不得保釋，個案延後至明年1月7日再審。



綜合外媒報道，尼克在加州洛杉磯地方法院出庭聆訊，他在被法官問及是否願意放棄迅速提審權利時簡短做出肯定回應。他被檢方指控犯有兩項一級謀殺，如果罪成將面臨判囚終身且不得假釋，或死刑。

尼克的律師在庭審後表示案情複雜，還牽涉嚴重問題，呼籲進行謹慎調查，強調個案對他們一家而言是倫常慘劇，補充個案延後是依程序暫時終止，「今日未有任何實質性進展」。