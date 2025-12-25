歐盟譴責美國對5名歐洲人士實施簽證限制　或採取反制措施

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）12月23日對包括歐盟委員會前委員布雷東（Thierry Breton）在內的5名歐洲人士實行簽證限制，指控涉事5人企圖迫使美國科技公司審查社媒平台上的政治言論，禁止他們入境美國。歐盟24日對此表示譴責，稱有可能將採取反制措施。



英國《衛報》報道，法國、德國、英國與西班牙也對此事表示譴責，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台發文，稱「這些措施等同於恐嚇和脅迫，旨在破壞歐洲數字主權」，強調歐盟數字法規旨在確保社媒平台公平競爭，並非針對第三國，他還發文感謝布雷東為歐洲所做的工作。

新華社引述歐委會發言人指，歐方已要求美方作出澄清，並將繼續保持溝通。如有需要，歐方將迅速並堅決作出回應，捍衛監管自主權，反制不合理措施。

除布雷東以外，另外4人分別是「打擊網路仇恨中心」的艾哈邁德（Imran Ahmed）、總部位於英國的「全球虛假資訊指數」的梅爾福德（Clare Melford），以及德國「仇恨援助」（HateAid）組織的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon）。「仇恨援助」負責舉報網絡上的極右翼仇恨言論。