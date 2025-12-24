美國對歐盟前委員及打擊網絡仇恨人士實施簽證限制

美國對歐盟委員會前委員布雷東（Thierry Breton）以及4名致力於打擊網絡仇恨言論和極端主義人士實施簽證限制，禁止他們入境美國，指他們試圖迫使美國科技公司審查社媒平台上的政治言論。



路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期二（12月23日）在X平台發文說：「長期以來，歐洲的意識形態分子一直在有組織地脅迫美國平台懲罰他們反對的美國觀點。特朗普政府不會再容忍這種惡劣的域外審查行為。」

魯比奧還說，如果其他人不改弦更張的話，美國官員「隨時準備擴大這份名單」。

布雷東回應說，美國拒絕向包括他在內的五人發放簽證是「政治迫害」。

布雷東在X寫道：「麥卡錫式的政治迫害又回來了嗎？致我們的美國朋友：（我們的）審查並不是你們想像的那樣。」

2021年3月9日，歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）在比利時會見記者。（Reuters）

除了布雷東，美國國務院也對致力於打擊網絡仇恨言論和極端主義的活動人士和非營利組織實施簽證限制，其中包括「打擊網路仇恨中心」的艾哈邁德（Imran Ahmed）、總部位於英國的「全球虛假資訊指數」的梅爾福德（Clare Melford），以及德國「仇恨援助」（HateAid）組織的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon）。「仇恨援助」負責舉報網絡上的極右翼仇恨言論。

布雷東於2019年開始擔任歐盟委員會負責內部市場的委員，2024年9月辭職。

