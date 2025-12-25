特朗普平安夜與兒童通話　警告「壞聖誕老人」滲透又推廣潔淨煤炭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在12月24日聖誕節前夕接聽接聽兒童打來的電話，詢問他們最想要的禮物是什麼，他同時承諾不會讓「壞聖誕老人」(bad Santa)滲透到這個國家，又强調煤炭是「乾淨、美麗的」，並稱贊一位孩子是「高智商人士」。



特朗普與夫人周三在佛羅里達州海湖莊園，接聽北美防空司令部（NORAD）的聖誕老人追蹤熱線，約接聽了10多個電話。期間，他向小朋友說：「我們想要確保聖誕老人的行為舉止良好，是非常好的人，我們想確保他沒有被滲透，我們不會被一個壞聖誕老人滲透到我們的國家」。

一名來自堪薩斯州的兒童表示不想要煤炭作為聖誕禮物，特朗普笑答：「你説你不想要煤炭？煤是潔淨又美麗的，請務必記住。」

當一名北卡羅來納州孩子詢問未準備餅乾會否惹怒聖誕老人時，特朗普形容聖誕老人「身形較豐滿」，可能會「非常失望」。

特朗普又稱讚一名想要電子閱讀器Kindle的兒童是「高智商人士」，並對來自俄克拉荷馬州的兒童表示特別喜愛該州，因其在選舉中給予支持。

第一夫人梅拉尼婭則詢問孩子們的聖誕願望與家庭狀況。此項由北美防空司令部執行的「聖誕老人追蹤」傳統已持續近70年，每年平安夜吸引數萬通兒童來電。