聖誕節天氣｜今日天氣轉涼　初時有一兩陣雨　晚上市區跌至15度

今日（12月25日）為聖誕節，天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風補充正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日大致多雲，初時有一兩陣雨，天氣轉涼。日間部份時間天色明朗，氣溫徘徊在19度左右。晚上市區氣溫進一步下降至約15度，新界再低兩三度；吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（26日）拆禮物日市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。週末期間天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差較大。



圖為截至12月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

聖誕節假期早上相當清涼

天文台指出，一股東北季候風補充會在今早抵達廣東沿岸，聖誕節假期該區雲量較多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。

乾燥的季候風會在周末至下周初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。預料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月25日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周二日間乾燥 除夕元旦最高22度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）拆禮物日漸轉天晴，天氣乾燥，早晚清涼，料介乎15至21度。下周日（28日）及下周一（29日）均天晴，早上清涼，日間乾燥。其中下周日料在16至22度之間，下周一及下周二（30日）同介乎17至23度。下周二大致天晴，仍早上清涼，日間乾燥。

下周三（31日）除夕至下周五（1月2日）均短暫時間有陽光，同在18至22度之間。其中下周四（1月1日）元旦及下周五均大致多雲。