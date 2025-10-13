中國館在海外世博會首獲金獎　「展現其對未來的發展方案與擔當」

新華社報導，大阪世博會中國館10月12日晚在世博會頒獎典禮上，榮獲國際展覽局（Bureau International des Expositions）頒發的世博會大型自建館展示類金獎。這是中國在海外參加綜合類世博會首次獲得金獎，也是中國貿促會自1982年代表中國政府組織中國館參加海外世博會以來，連續5次獲得世博會重要獎項。



大阪世博會中國館佔地面積約3500平方米，是本屆世博會最大的外國自建館之一，以「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」為主題，將「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」三大篇章作為敘事主線，展示了5000年中華文明孕育的傳統生態智慧、新時代綠色發展的理念與成就，展望中國同世界各國攜手，共同構建人與自然生命共同體的美好願景。

大阪世博會期間，中國館累計接待遊客超190萬人次，日均觀眾破萬人，包括來自90多個國家和地區的280多位政要和知名人士，近百位日本政要和前政要出席中國館相關活動，是本屆世博會最受歡迎的國家館之一。

這次大阪世博會預計會吸引逾2800萬人次參觀，圖為高達展館外（Getty）

本屆世博會所頒獎項由世博會主辦方及來自建築、展覽、藝術等領域的9位國際專家共同評審，按照展示、建築、主題演繹三個類別，並根據展館面積大小等設置獎項。

大型自建館獎項是歷屆世博會中競爭激烈且備受關注的獎項。中國館在這屆世博會與25個大型自建館的競爭中脫穎而出，榮獲大型自建館展示類金獎；而沙特阿拉伯館和意大利館分別獲得大型自建館建築類和主題演繹類金獎。

國際展覽局秘書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）評價說，中國館緊扣世博會主題，不僅讓參觀者感受到中國數千年的歷史文化，更展現了中國為未來社會提供的卓越發展方案及擔當。