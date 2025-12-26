金正恩視察朝鮮軍火企業　強調導彈生產對增強戰爭威懾力至關重要

朝鮮領導人金正恩12月25日視察主要軍火企業，了解導彈和炮彈的生產情況。金正恩強調，必須以發展為導向制定2026年生產計劃，以滿足國家導彈和炮兵部隊未來作戰需求。為此，他指出，必須均衡加強相關生產企業的技術基礎，進一步擴大整體產能，並闡明實現這一目標的技術和經濟任務。



朝中社報道，金正恩聽取了關於2025年導彈和炮彈生產工作進度，以及今年第四季生產的報告。他高度讚賞主要軍工企業圓滿完成了2025年的生產計劃，為落實該計劃在回顧期內發展國防能力做出了關鍵貢獻。

2025年12月25日，朝鮮領導人金正恩視察主要軍火企業，了解導彈和炮彈的生產情況。（朝中社）

金正恩表示，為滿足朝鮮人民軍導彈和炮兵部隊的未來需求，必須不斷提高軍工產業現代化水平，具體措施包括：按計劃建設新的軍工企業，以及以更加高效、務實的方式逐步更新現有工廠的生產結構。

金正恩亦稱，導彈和炮彈生產部門對於增強戰爭威懾力至關重要，並強調朝鮮導彈管理局和第二經濟委員會相關總局應做好充分準備，無條件接受並負責任地執行朝鮮勞動黨第九次代表大會提出的新的現代化和生產計劃。