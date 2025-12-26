擁綠卡卻遭美國務院拒發簽證　反假資訊機構負責人起訴特朗普政府

知名反虛假資訊監督機構的負責人、持有美國綠卡的英國公民艾哈邁德（Imran Ahmed）近日已就美國簽證禁令起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，因美國務院宣布將拒絕向包括艾哈邁德在內的五位歐洲科技監管人士發放簽證，艾哈邁德稱特朗普政府試圖驅逐美國永久居民的行為「違憲」。



新加坡《海峽時報》（Straits Times）報道，艾哈邁德於12月24日在紐約地方法院提起訴訟，被告包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、負責公共外交的副國務羅傑斯（Sarah Rogers）、司法部長邦迪（Pam Bondi）和國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。

羅傑斯早前表示，艾哈邁德受到製裁是因為他是拜登（Joe Biden）政府「將政府武器化」以對抗美國公民的「關鍵合作者」。國務院則指艾哈邁德等人試圖「脅迫」美國社媒平台審查其反對的觀點。

法庭文件顯示，艾哈邁德將面臨「即將被違憲逮捕、懲罰性拘留和驅逐出境」的風險。然而，一名地區法官頒布一項臨時限制令，禁止逮捕或拘留艾哈邁德，並定於12月29日舉行進一步聽證會。

當被問及此事，美政府一位發言人表示，「最高法院和國會已多次明確表示：美國沒有義務允許外國人進入我國或在此居住。」