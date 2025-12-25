普京祝賀特朗普聖誕快樂　克宮稱正在分析美方俄烏和平計劃

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）25日祝賀美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聖誕快樂，並向他發去賀電。佩斯科夫還稱，莫斯科正在分析與美方談判的俄羅斯特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）帶回的烏克蘭和平計畫。



佩斯科夫表示，預計普京今日不會與特朗普通電話，也沒有這樣的安排。

德米特里耶夫20日在美國邁阿密與美方官員就俄烏和平方案舉行會談。他回到俄羅斯後，向普京就會談作了簡報。

2025年2月18日，美俄會談後，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在沙特阿拉伯首都利雅德。（Reuters）

路透社報道，烏克蘭及其歐洲盟友擔心，特朗普可能會出賣烏克蘭，讓歐洲大國為支持遭受重創的烏克蘭買單。此前，俄軍2025年每天佔領烏克蘭12到17平方公里的土地。

普京近期堅持要求烏方割讓其控制的頓巴斯地區，並且正式放棄加入北約軍事聯盟的意願。