特朗普冠名甘迺迪中心惹議　主辦方不滿取消連辦20年平安夜音樂會

經美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模撤換董事會人事的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），在上周冠以特朗普名字改為「特朗普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。一個接連在這中心舉辦20年的年度平安夜爵士音樂會就此取消，主辦方12月24日表示，取消的原因在於反對特朗普將藝術中心改名。



美媒引述音樂會主辦人Chuck Redd指出，「當我在網站上看到更名消息，幾個小時後又在中心看到更名已成事實，我決定取消我們的音樂會」，他是一名鼓手兼鐵琴演奏家，自2006年以來，就一直在甘迺迪中心主持節目「即興爵士」(Jazz Jams)，以接替貝斯手Keter Betts。

報道指更名後的「特朗普－甘迺迪中心」未就此事回應，但網站上則貼出公告寫明節目已取消。

2025年12月24日，美國華盛頓特區，更名後的「特朗普-甘迺迪中心」網站發文，一個連辦20年的爵士音樂會遭到取消。（「特朗普-甘迺迪中心」網站）

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年遇刺身亡，國會隔年通過法案，將該中心命名為甘迺迪中心以紀念他。法律明確禁止董事會將中心變更紀念其他任何人，也禁止在建築外牆加上其他人名字。前眾議院歷史學者Ray Smock早前表示，「該中心是依法命名的，若要改名須先修改1964年一項法律。董事會也不是立法機構，國會才是立法者。」

甘迺迪的姪女Kerry Kennedy誓言，一旦特朗普卸任，她就會將特朗普的名字從外牆上移除。

此外，自特朗普重返白宮以來，多位藝術家均取消在改名後的「特朗普-甘迺迪中心」的演出，包括喜劇演員Issa Rae、歌星Peter Wolf、劇作家米蘭達（Lin-Manuel Miranda）等。