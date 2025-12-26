斥美國對台售武　中國外交部宣告制裁20美國軍工相關企業及10高層

美國宣布再向台灣出售武器後，中國外交部12月26日批評美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，中方宣告制裁20間美國軍工相關企業及10名高層人員。



中國外交部指，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智能公司等20家後附《反制清單》列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

2024年11月16日，中美領導人在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會面。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

二、對帕爾默·盧基（安杜里爾公司創始人）、約翰·坎蒂倫（L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官）、邁克爾·卡諾維爾（先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官）、約翰·庫默（VSE公司總裁兼首席執行官）、米奇·麥克唐納（蒂爾無人機公司總裁）、安舒曼·羅伊（菱形力量公司創始人兼首席執行官）、丹·斯穆特（萬拓公司總裁兼首席執行官）、阿迪亞·德瓦拉孔達（迪德羅恩公司首席執行官）、安·伍德（高點航空技術公司總裁）、傑伊·霍夫利奇（偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官）等10名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

中國外交部指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅綫。任何在台灣問題上越綫挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。

中方稱，任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。