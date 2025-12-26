彭博：美國買家仍面臨中國稀土出口限制　構建自身加工產業受阻

美媒近日報道，儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月底與國家主席習近平達成協議，中國政府當時承諾取消對稀土出口的管制，惟中方現時仍對美國生產永磁和其他產品所需的稀土元素實施出口限制。



《彭博社》12月25日引述業內人士及政府官員報道，雖然中國增加了成品（主要是永久磁鐵）的出口量，但美國工業仍然無法獲得生產這些產品所需的原材料，而這正是美國政府的一項重要優先事項。

據報道，中美稀土貿易額的下跌突顯了自特朗普與習近平10月30日在韓國達成協議以來，美中關係依然緊張。當時，美國降低了對中國的關稅，中方承諾恢復稀土供應。特朗普當時表示，該協議實際上相當於「取消」了中國早前實施的一系列稀土出口限制。

2025年10月29日，中國山東省，圖為煙台港礦石碼頭的濃縮鋁土礦和鐵礦。（Getty）

報道指，中國限制出口原材料，阻礙了美國發展自身稀土磁鐵產業的努力。這些磁體廣泛應用於從消費品到導彈系統等各個領域。

據12月20日公布的中國官方數據顯示，11月份，中國對美磁體出口量較上月下降11%，但仍高於北京4月限制供應時的低點。中國海關官方數據顯示，11月份中國稀土元素及產品（含磁鐵）出口總量較上季增長13%。

商務部發言人25日（周四）表示，月度貿易數據波動屬於「正常現象」，並補充說，中國致力於維護全球供應鏈的穩定。北京方面表示，已批准部分稀土出口申請，但仍繼續限制可能流向軍工承包商的稀土供應。

業內人士則表示，美國企業面臨的實際情況有所不同。

Noveon Magnetics Inc.行政總裁Scott Dunn表示：「如果你是一間美國企業，你根本無法從中國獲得材料，也無法獲得鏑金屬或氧化鏑。」他引述了業內其他人士的說法。 Noveon是美國為數不多的永磁體製造商之一。該公司並不向中國採購稀土原料，但Dunn表示，他的一些客戶會這樣做。

Dunn指出：「中國以外，全球可以生產5萬噸磁體，但中國以外的稀土礦產資源遠不足以支持上述產量，中國對其他材料的出口限制遠不止對磁鐵的限制，以維持這種局面。」

華盛頓戰略與國際研究中心關鍵礦產安全計劃總監Gracelin Baskaran表示，北京方面放寬對稀土磁鐵等產品的出口限制，目前確實消除了汽車和科技等消費產業可能被迫停產的風險。

2012年3月14日，中國江西省，一名工人在南城縣某稀土金屬礦的工地操作推土機。（Reuters）

政府數據顯示，中國原料出口總量自去年以來有所成長，但面向美國卻並未出現類似的成長。儘管歐盟在12月15日宣布，中國已開始發放期限更長的稀土出口許可證，允許歐洲企業取得稀土，但對美國企業的進口仍停滯不前。

知情人士透露，中美兩國尚未就北京如何放寬稀土銷售的關鍵細節達成協議。雙方曾給予各自團隊至11月底的時間，就所謂的「通用出口許可證」條款達成協議。這令市場憂慮，雙方達成的「休戰協議」隨時可能會破裂。