特朗普：稀土與磁鐵或致全球停擺　我與習近平解決了這些問題

美國總統特朗普（Donald Trump）12月8日接受美媒專訪，除了重申自己與中國國家主席習近平關係好、通過談判解決稀土問題，亦否認會延長俗稱「奧巴馬醫改」的《平價醫療法案》，指要把資金直接發給美國民眾。但他沒有指明會否剝奪已經擁有公民權的人的美國身份。



特朗普：我和習近平關係很好

特朗普接受《政治報》（Politico）專訪時提到，稀土與磁鐵問題可能導致全球停擺，但他和習近平關係非常好，兩人進行會面、解決了這些問題並簽訂協議。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

他表示 自己還和與日本、韓國、印尼等國達成協議，涉及數萬億美元。特朗普坦言，如果不和這些國家談判，就不會為美國帶來如此豐厚的財富。

特朗普還稱，這些國家在前總統奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）時期「前所未見地剝削」美國，這就是為什麼美國國債高達38萬億美元。

建議派奧巴馬醫改資金給民眾 為收回出生公民權留餘地

對於美國國內問題，特朗普堅稱「物價正在下降」，並強調是民主黨人抬高了物價，而自己正在將其降低低。

眼下奧巴馬醫療改革補貼即將到期，將導致數百萬美國人面臨更高的醫療價格。但特朗普反駁道：「奧巴馬醫改就是為了讓保險公司發財，這些公司掙到了數萬億美元。我一分錢也不想給他們，而想把錢直接給人民，讓人民自己去獲得醫療保健。」

圖為2022年4月5日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與美國前總統奧巴馬來到白宮東廳（East Room），出席由總統拜登（Joe Biden）主持、與《平價醫療法案》（Affordable Care Act，ACA）有關的活動。ACA是由時任總統奧巴馬在2010年簽署生效。（REUTERS/Leah Millis/File Photo）

美國最高法院5日同意受理特朗普限制美國出生公民權政令的合法性，當被問及如果法院裁定合法，他是否會剝奪已擁有公民權的人的美國身份時，特朗普回答：「還沒想過這個問題，但這案子很有趣，因為它是為奴隸（在美國出生的）後代設立的，時間可以回溯到美國南北戰爭。而不是為了讓其他國家的富人來到美國，之後全家都變成美國公民。」