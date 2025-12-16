彭博：中國放寬稀土出口限制　對歐盟發放更長有效期出口許可

歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）12月15日接受彭博社專訪，他指中國已開始對歐盟放寬稀土出口限制，通過發放有效期更長的稀土許可證，允許歐洲公司獲取對清潔技術、汽車製造和國防承包商等行業至關重要的關鍵礦產資源。



謝夫喬維奇表示，歐盟已收到業界初步報告，指業界已從中方獲得一般性的出口許可，但仍需更加詳細的資訊來評估整個過程。

2025年9月25日，馬來西亞吉隆坡，圖為歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席東盟會議期間回應傳媒問題。（Reuters）

負責貿易談判的歐盟執委會最近數週中推動尋求一般性的出口許可的程序，這種出口許可允許企業在一段時間內，向獲批的買家重複出口稀土。而這議程是歐盟應對中國稀土出口限制的其中一個方案，謝夫喬維奇強調，中方自今年4月來以批准70%的出口許可申請，佔比較此前預料的50%高。

歐盟官員認為中方為期一年的稀土出口許可能緩解申請程序中的瓶頸問題，而這些問題可能對德國汽車生產商與其他關鍵產業造成威脅。謝夫喬維奇則指中方接納歐方看法，「即原本於4月設立的程序過於繁瑣」，他還補充，在先前的程序下，企業必須提交包括照片和關於供應鏈的詳細信息在內的資料，而這些資料即使是國家監管機構也不要求提供。

就稀土問題，中方已明確立場。10月21日，商務部部長王文濤應約與謝夫喬維奇舉行視像會談時表示，關於稀土出口管制問題，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，體現了中國維護世界和平穩定的大國擔當。中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。