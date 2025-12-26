沙特空襲也門分離主義組織軍事據點　要求撤出其佔領兩省｜有片

也門分離主義組織南方過渡委員會（STC）12月26日表示，沙特阿拉伯對其位於也門東南部哈德拉毛省的軍事據點發動空襲。美媒引述STC成員表示，同日較早前遭到多次襲擊，造成2名成員死亡、12人受傷。在前一天，沙特剛要求STC撤出其佔領的哈德拉毛省與馬赫拉省。



社交平台X（舊稱Twitter）上有影片顯示，空襲過後，目標區域升起滾滾濃煙。

STC外交事務特別代表Amr Al Bidh在一份聲明中表示，該組織26日在哈德拉毛省遭到槍手「多次伏擊」，之後沙特發動空襲。

路透社報道，STC過去獲阿聯酋的支持，不過阿聯酋外交部26日表示，該國歡迎沙特為支持也門安全與穩定所做的努力，並且重申其堅定支持加強也門穩定與發展的一切努力的承諾。

也門自2014年起陷入內戰，胡塞武裝控制北部包括首都薩那在內的地區，迫使沙特支持的政府南遷至亞丁。

STC是阿聯酋支持的也門南部分離主義組織，最初是沙特阿拉伯領導的聯軍成員，於2015年介入也門內戰對抗伊朗支持的胡塞武裝。但該委員會後來轉而反對由沙特支持的也門政府，並尋求在南部地區自治。