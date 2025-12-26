沙特空襲也門分離主義組織軍事據點 要求撤出其佔領兩省｜有片
撰文：莊勁菲
出版：更新：
也門分離主義組織南方過渡委員會（STC）12月26日表示，沙特阿拉伯對其位於也門東南部哈德拉毛省的軍事據點發動空襲。美媒引述STC成員表示，同日較早前遭到多次襲擊，造成2名成員死亡、12人受傷。在前一天，沙特剛要求STC撤出其佔領的哈德拉毛省與馬赫拉省。
社交平台X（舊稱Twitter）上有影片顯示，空襲過後，目標區域升起滾滾濃煙。
STC外交事務特別代表Amr Al Bidh在一份聲明中表示，該組織26日在哈德拉毛省遭到槍手「多次伏擊」，之後沙特發動空襲。
路透社報道，STC過去獲阿聯酋的支持，不過阿聯酋外交部26日表示，該國歡迎沙特為支持也門安全與穩定所做的努力，並且重申其堅定支持加強也門穩定與發展的一切努力的承諾。
也門自2014年起陷入內戰，胡塞武裝控制北部包括首都薩那在內的地區，迫使沙特支持的政府南遷至亞丁。
STC是阿聯酋支持的也門南部分離主義組織，最初是沙特阿拉伯領導的聯軍成員，於2015年介入也門內戰對抗伊朗支持的胡塞武裝。但該委員會後來轉而反對由沙特支持的也門政府，並尋求在南部地區自治。
特朗普：正式將沙特阿拉伯列為美國主要非北約盟友沙特阿拉伯王儲訪美國投資或增至1萬億美元 特朗普舉行歡迎儀式港府取消對沙特阿拉伯外遊黃色警示 鄰近也門邊境地區警示則維持特朗普︰將批准向沙特阿拉伯出售F-35戰機