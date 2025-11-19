特朗普：正式將沙特阿拉伯列為美國主要非北約盟友

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）11月18日抵達美國白宮進行訪問，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為其舉行歡迎儀式。在當晚於白宮舉辦的晚宴上，特朗普宣布他已簽署一項戰略防禦協議，將沙特正式列為「主要的非北約盟友」(Major Non-Nato Ally)。



綜合美媒報道，特朗普在晚宴上表示，「今晚，我很高興地宣布，我們將透過正式將沙特列為主要非北約盟友，把我們的軍事合作提升到更高水平。」特朗普亦補充說，「我之所以現在才告訴大家，是因為我想為今晚保留一點小秘密。」

除外交示好外，沙特王儲此次訪美也為兩國帶來實質合作。特朗普在周二早些時候表示，穆罕默德承諾將對美國投資額增加到1萬億美元。美國政府官員亦於同日表示，最快可能在本周就向沙特出口半導體晶片達成協議。

圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

在會晤前夕，路透社報道，沙特阿拉伯期望採購最多48架F-35戰機，涉款數十億美元。沙特阿拉伯是美國武器的最大客戶，過去多年來一直在尋求購買這款戰機，以期實現空軍現代化並應對區域威脅，尤其是來自伊朗的威脅。