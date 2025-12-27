澤連斯基稱若普京同意停火60日　將就涉領土問題和平計劃舉行公投

美媒Axios新聞網引述烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）報道，稱希望在12月28日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時，與對方達成結束俄烏戰爭的一項框架性協議，並透露如果俄羅斯同意至少停火60天，就願意將涉及領土歸屬的協議交予全民進行公投。



報道指，美方認為澤連斯基願意舉行公投並且不再排除就領土進行讓步是一個重大進展，但澤連斯基強調，舉行這樣的全民投票將面臨重大的政治、後勤和安全複雜性。而這就是為什麼澤連斯基認為安排和舉行投票需要60天的停火「是最低限度」。

2025年12月17日，圖為烏克蘭總統辦公室公布圖片，澤連斯基發表演說呼籲歐盟繼續援助烏克蘭。（烏克蘭總統辦公室）

報道引述澤連斯基指，他與特朗普周日會談的目標在於，在雙方團隊斡旋和平的基礎上，為結束戰爭擬定包括「時間表」在內的框架，好盡快結束戰爭。而對於美國提議俄烏和平協議的期限為15年，澤連斯基認為並不足夠，希望爭取超過15年期限，如果特朗普亦同意，將會是「重大成功」。

報道引述一位美國高級官員稱，俄羅斯理解如果澤連斯基呼籲公投則需要停火，但希望時間表更短。澤連斯基還表示，目前尚不清楚俄羅斯是否準備好同意特朗普的計劃，「我掌握一些情報...但此刻我只相信領導人的話」。

澤連斯基日前公布修訂版的俄烏和平計劃草案，他指烏克蘭和美國在兩個關鍵問題仍未完全達成一致，即頓涅茨克地區未來歸屬的問題，二是目前處於俄方控制下的一座大型核電廠（即扎波羅熱核電廠）的控制權問題。