巴黎地鐵發生持刀襲擊事件　三名女性被刺傷　25歲疑犯被捕

一名25歲男子周五（12月26日）分別在法國巴黎地鐵的共和國廣場站（Republique）、工藝美術站（Arts ‌et Metiers）和歌劇院站（Opera）持刀刺傷三名女性。警方表示，所有受害者目前均已接受治療，疑犯亦被警方利用監視器錄影和手機位置數據拘捕，當局已排除恐怖主義襲擊的可能性。



綜合法媒報道，持刀攻擊發生在26日下午4點15分至4點45分之間，三名受害者在貫穿巴黎市中心的地鐵3號線沿線的三個不同站點遭襲。檢察官表示，警方後利用監視器錄影和手機定位工具，於當天下午較後時間在巴黎北部的瓦茲河谷省拘捕疑犯。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）感謝參與追捕嫌疑人的各個警務部門。交通警察已就此案展開企圖謀殺和持械攻擊的調查。

圖為2025年12月9日，法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）按受國會質詢。（Reuters）

鑑於近期針對節慶或宗教集會的襲擊與陰謀事件頻傳，歐洲各國首都在年底期間對任何暴力事件都保持高度警覺。努涅斯此前在致高級官員的訊息中亦呼籲「高度警惕」，要求地方官員加強全國範圍內、尤其是公共交通的安保措施，確保警力部署到位，起到威懾作用。