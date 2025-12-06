全球百大觀光城市名單出爐 巴黎連續5年第一 香港排第幾？
撰文：王海
出版：更新：
世界上最美麗的城市到底是那裏？據數據分析公司歐睿國際（Euromonitor）發布的「全球百大城市目的地指數」（Top 100 City Destinations Index），巴黎連續五年被評為全球最具吸引力的城市。亞洲多個城市亦有上榜，東京第三，新加坡排第九、首爾第十，香港名列第17名，京都則排名第十九。
據美媒報道，由於巴黎聖母院（Notre Dame）重新開放，以及巴黎聖日耳門足球隊（PSG）首次奪得歐冠冠軍後，大量球迷湧入巴黎，爭相一睹獎杯風采，今年對於巴黎而言又是旅遊旺季。
報告指，由於其完善的旅遊政策和基礎設施，這座國際大都會早已做好充分準備迎接大量遊客。
該指數考察了全球領先城市，並根據旅遊業、永續發展、經濟表現以及健康與安全等標準進行排名。
歐洲再次在2025年的排名中佔據主導地位，前十名中有六座城市來自歐洲。馬德里排名第二，羅馬與米蘭分別位居第四和第五，阿姆斯特丹排名第七，巴塞隆納上升兩位，排名第八。
倫敦去年跌出前十，排名第十三，今年繼續下滑至第18名，香港則名列第十七。
歐睿國際2025年十大熱門旅遊城市
1. 巴黎
2. 馬德里
3. 東京
4. 羅馬
5. 米蘭
6. 紐約
7. 阿姆斯特丹
8. 巴塞隆納
9. 新加坡
10. 首爾
17. 香港
此外，曼谷再次榮膺旅遊政策和吸引力最佳得城市，並再次成為全球國際旅客到訪量第一的城市。歐睿國際預測，2025年，曼谷的國際遊客到訪量將高達3,030萬人次。
香港位居國際遊客到訪量第二，預計到訪量為2,320萬人次。
2025年國際旅客到訪量排名前十的城市
1. 曼谷（3030萬）
2. 香港（2,320萬）
3. 倫敦（2270萬）
4. 澳門（2040萬）
5. 伊斯坦堡（1970萬）
6. 杜拜（1950萬）
7. 麥加（1870萬）
8. 安塔利亞（1860萬）
9. 巴黎（1830萬）
10. 吉隆坡（1730萬）
