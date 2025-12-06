全球百大觀光城市名單出爐　巴黎連續5年第一　香港排第幾？

世界上最美麗的城市到底是那裏？據數據分析公司歐睿國際（Euromonitor）發布的「全球百大城市目的地指數」（Top 100 City Destinations Index），巴黎連續五年被評為全球最具吸引力的城市。亞洲多個城市亦有上榜，東京第三，新加坡排第九、首爾第十，香港名列第17名，京都則排名第十九。



據美媒報道，由於巴黎聖母院（Notre Dame）重新開放，以及巴黎聖日耳門足球隊（PSG）首次奪得歐冠冠軍後，大量球迷湧入巴黎，爭相一睹獎杯風采，今年對於巴黎而言又是旅遊旺季。

報告指，由於其完善的旅遊政策和基礎設施，這座國際大都會早已做好充分準備迎接大量遊客。

該指數考察了全球領先城市，並根據旅遊業、永續發展、經濟表現以及健康與安全等標準進行排名。

歐洲再次在2025年的排名中佔據主導地位，前十名中有六座城市來自歐洲。馬德里排名第二，羅馬與米蘭分別位居第四和第五，阿姆斯特丹排名第七，巴塞隆納上升兩位，排名第八。

倫敦去年跌出前十，排名第十三，今年繼續下滑至第18名，香港則名列第十七。

歐睿國際2025年十大熱門旅遊城市

1. 巴黎

2. 馬德里

3. 東京

4. 羅馬

5. 米蘭

6. 紐約

7. 阿姆斯特丹

8. 巴塞隆納

9. 新加坡

10. 首爾

17. 香港

此外，曼谷再次榮膺旅遊政策和吸引力最佳得城市，並再次成為全球國際旅客到訪量第一的城市。歐睿國際預測，2025年，曼谷的國際遊客到訪量將高達3,030萬人次。

香港位居國際遊客到訪量第二，預計到訪量為2,320萬人次。

2025年國際旅客到訪量排名前十的城市

2025年12月4日，泰國曼谷，日出時分，水門寺（Wat Paknam Phasi Charoen）的巨型佛像映入眼簾。（Reuters）

1. 曼谷（3030萬）

2. 香港（2,320萬）

3. 倫敦（2270萬）

4. 澳門（2040萬）

5. 伊斯坦堡（1970萬）

6. 杜拜（1950萬）

7. 麥加（1870萬）

8. 安塔利亞（1860萬）

9. 巴黎（1830萬）

10. 吉隆坡（1730萬）