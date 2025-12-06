全球百大觀光城市名單出爐　巴黎連續5年第一　香港排第幾？

撰文：王海
出版：更新：

世界上最美麗的城市到底是那裏？據數據分析公司歐睿國際（Euromonitor）發布的「全球百大城市目的地指數」（Top 100 City Destinations Index），巴黎連續五年被評為全球最具吸引力的城市。亞洲多個城市亦有上榜，東京第三，新加坡排第九、首爾第十，香港名列第17名，京都則排名第十九。

據美媒報道，由於巴黎聖母院（Notre Dame）重新開放，以及巴黎聖日耳門足球隊（PSG）首次奪得歐冠冠軍後，大量球迷湧入巴黎，爭相一睹獎杯風采，今年對於巴黎而言又是旅遊旺季。

報告指，由於其完善的旅遊政策和基礎設施，這座國際大都會早已做好充分準備迎接大量遊客。

該指數考察了全球領先城市，並根據旅遊業、永續發展、經濟表現以及健康與安全等標準進行排名。

歐洲再次在2025年的排名中佔據主導地位，前十名中有六座城市來自歐洲。馬德里排名第二，羅馬與米蘭分別位居第四和第五，阿姆斯特丹排名第七，巴塞隆納上升兩位，排名第八。

倫敦去年跌出前十，排名第十三，今年繼續下滑至第18名，香港則名列第十七。

歐睿國際2025年十大熱門旅遊城市

1. 巴黎

2. 馬德里

3. 東京

4. 羅馬

5. 米蘭

6. 紐約

7. 阿姆斯特丹

8. 巴塞隆納

9. 新加坡

10. 首爾

17. 香港

此外，曼谷再次榮膺旅遊政策和吸引力最佳得城市，並再次成為全球國際旅客到訪量第一的城市。歐睿國際預測，2025年，曼谷的國際遊客到訪量將高達3,030萬人次。

香港位居國際遊客到訪量第二，預計到訪量為2,320萬人次。

2025年國際旅客到訪量排名前十的城市

2025年12月4日，泰國曼谷，日出時分，水門寺（Wat Paknam Phasi Charoen）的巨型佛像映入眼簾。（Reuters）

1. 曼谷（3030萬）

2. 香港（2,320萬）

3. 倫敦（2270萬）

4. 澳門（2040萬）

5. 伊斯坦堡（1970萬）

6. 杜拜（1950萬）

7. 麥加（1870萬）

8. 安塔利亞（1860萬）

9. 巴黎（1830萬）

10. 吉隆坡（1730萬）

2026年全球十大退休天堂排名出爐　英美澳加無份　亞洲這兩國上榜《Time Out》評全球39條最型格街道　東京神保町居首　香港也上榜全球百大軍火商2024年收入增5.9%　達創紀錄6790億美元英國擬放寬人才簽證申請　擴至全球百大院校　香港多家大學或受惠
巴黎
東京
首爾
韓國首爾
新加坡