普京「秘密女兒」巴黎遇烏克蘭記者　遭質問戰爭道歉急閃人｜有片

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的疑似私生女伊莉莎白．克里沃諾吉克（本名Elizaveta Krivonogikh，又名Luiza Rozova）近日在巴黎遭到一名烏克蘭記者當面質問，情急之下只好表示對父親在烏克蘭發動的殘酷戰爭「深表抱歉」，然後就匆匆離開現場。



克里沃諾吉克在巴黎遭到烏克蘭記者的質問：

英國《每日郵報》12月4日報道，22歲的克里沃諾吉克在巴黎碰上一名烏克蘭記者，這位記者的兄弟最近在俄羅斯導彈襲擊中喪生。

克里沃諾吉克稱讚記者有「勇氣」與她交談，但隨後就找了個藉口消失在巴黎的街頭。

據報道，拍下這段對話的是近日痛失親人的記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko ，他的兄弟Volodymyr 11月在俄羅斯發起的導彈襲擊中喪生）。斯維亞特年科要求克里沃諾吉克與普京通話，懇請他制止流血衝突。

報道指，克里沃諾吉克是普京與斯韋特蘭娜（Svetlana Krivonogikh）婚外情的產物。斯韋特蘭娜曾是一名清潔工，後來成為億萬富翁，如今50歲，是一名銀行家兼脫衣舞俱樂部的老闆。

普京的「疑似私生女」克里沃諾吉克：

在這段街訪中，斯維亞特年科質問道：「三週前，你父親殺死了我的兄弟。」

他質問克里沃諾吉克，她怎麼能在歐洲生活？普京及其政府將歐洲描繪成「充滿仇恨」和「被詛咒的地方」。

斯維亞特年科追問：「說點什麼！你支持他的政策嗎？」

克里沃諾吉克戴上口罩，遮住了半張臉，她最初回答說：「我沒有容許你拍我。」

斯維亞特年科不依不饒：「你知道，基輔現在停電了，而且正處於空襲警報中。我們也沒有同意這樣做。你對你父親的政策有何感想？」

兩人反覆對話多時，克里沃諾吉克最後無奈地表示：「很遺憾，我幫不了你。非常抱歉。」她其後揚長而去。