英媒：查理斯三世與威廉王子料2026年將分別訪美　冀重振貿易協定

《泰晤士報》報道，英王查理斯三世（King Charles III）和威廉王子（Prince William）預計將於2026年分別訪問美國，以期重振與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府達成的貿易協議。



報道稱，查理斯三世的訪美之行很可能在明年4月進行，而威廉王子則預計將在世界盃期間訪問美國。此舉將是自已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2007年接受喬治布殊（George W. Bush）邀請以來，英國在位君主首次訪美。

2025年10月9日，英王查理斯三世（King Charles III）和威廉王子（Prince William）出席在英國倫敦自然歷史博物館舉行的「COP30倒數計時：動員起來應對氣候和自然挑戰」活動。（Reuters）

由於雙方存在的貿易分歧，美國在本月初暫停了對英國科技領域數十億英鎊的承諾投資，理由是英國在降低其他領域貿易壁壘方面的進展緩慢。

作為一項價值310億英鎊（約3,252億港元）協議的一部分，美國科技公司承諾在英國投資數十億資金，其中包括微軟（Microsoft）的220億英鎊（約2,308億港元）和谷歌（Google）的50億英鎊（約525億港元）。這項協議在特朗普對英國進行國事訪問期間公布，被英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）譽為「英美關係的重大變革」。

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，左）對英國進行國事訪問。英王查理斯三世（King Charles III）在溫莎堡為其設國宴款待。圖為特朗普與查理斯三世在國宴期間談笑風生。（Reuters）

暫停投資協議的決定對英國政府來說是一個打擊，英政府曾將該協議視為其與美國長達一年密集磋商的成果，旨在避免英國出口商品被徵收懲罰性關稅。據悉，預計施紀賢明年不會陪同英王訪美，外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）或會代表政府出席。