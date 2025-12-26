英國王室舉行聖誕禮拜 安德魯兩女兒如常現身
遭英王查理斯三世（King Charles III）褫奪王子頭銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）周四（12月25日）缺席英國王室的聖誕教堂禮拜，不過他的兩個女兒，阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮亞公主（Princess Eugenie）照常出席。
英王查理斯三世和卡米拉王后（Queen Camilla）周四帶領資深王室成員前往位於英格蘭東部桑德林漢姆（Sandringham）、距離倫敦東北約175公里的一座教堂，在冬天寒冷的天氣中向民眾致意。
媒體鏡頭捕捉到，英王和王后走在前頭，威爾斯親王威廉（Prince William）和凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）以及他們的三名子女緊隨其後。
其他王室成員包括安妮公主和她的丈夫勞倫斯（Tim Laurence）、愛丁堡公爵和公爵夫人及其子女，以及查理斯三世的侄女扎拉（Zara Tindall）和丈夫廷德爾（Mike Tindall）。
安德魯因與被定罪的性犯罪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而被剝奪頭銜，因此缺席了此次活動。
儘管爭議不斷，安德魯的女兒，37歲的阿特麗斯公主和35歲的尤金妮亞公主繼續出席家族活動，凸顯了她們在王室家庭活動中的持續存在。
王室成員返回桑德林漢姆莊園共進午餐後，收看查理斯當天較後時間發表的電視聖誕致辭。
本文獲《聯合早報》授權轉載