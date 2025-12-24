英國擬禁止活煮龍蝦螃蟹　餐飲業哀嚎：需花3.7萬元買電擊設備

英國環境大臣雷諾茲（Emma Reynolds）12月22日宣布新的動物福利政策，包括承諾禁止對龍蝦、螃蟹、魷魚等動物使用滾水活煮方法宰殺。此舉引發廣泛批評，有餐廳老闆指出，需要花費3500英鎊（約3.68萬港元）購買電擊設備宰殺龍蝦，才能符合要求。



政策文件表示，十足目甲殼動物（如龍蝦、螃蟹和蝦）與頭足綱軟體動物（如章魚和八爪魚）有感知能力、感受得到疼痛。英國政府承諾將發布指南，說明適合這些動物的屠宰方法，並強調活煮法不可接受。

2025年1月31日，英國布里德靈頓（Bridlington），一隻龍蝦從水池中被取出進行檢查。（Getty Images）

《每日郵報》報道，這將迫使英國廚師使用人道宰殺設備（Crustastun）電死蝦蟹，或事先放入雪櫃冷凍、用刀提前宰殺。

英國餐廳Il Portico老闆James Chiavarin批評：「任何一家入不敷出的餐館都將花3500英鎊來買電擊龍蝦的設備。」

倫敦諾丁山（Notting Hill）的餐廳老闆Richard Wilkins質疑政策必要性：「這要怎麼監管？施紀賢（Keir Starmer，英國首相）要穿着廚師服親自來監督嗎？」

政策也要求收緊狩獵規則，包括禁止在繁殖季節射殺野兔，並終止讓獵犬追蹤獵物。