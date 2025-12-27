日本群馬縣67輛車連環相撞　增至2死26傷　疑高速公路積雪導致

日本群馬縣水上町關越高速公路12月26日晚發生嚴重車禍，截至27日下午1時，釀至少2死26傷，67輛車連環相撞，其中20輛車起火。警方到場調查，懷疑事發時有降雪令路面結冰，導致車輛打滑才發生嚴重車禍，案件現正調查中。



共同社報道，事發當地時間晚上7時30分左右，傷者中有5人身負重傷、21人輕傷。車輛起火約7個半小時後才被撲滅。

日本群馬縣關越高速公路12月26日發生多車連環相撞後，翌日現場照片顯示有多架車輛被燒成廢鐵。（X/e_nexco_niigata 圖片）

警方表示，其中一輛事故貨車後座，有一名77歲女性死者；另一輛大型貨車駕駛座上發現一具屍體，身份性別不明。

2025年12月26日晚，日本群馬縣水上町關越高速公路發生嚴重車禍，截至27日下午1時，釀至少2死26傷，67輛車連環相撞，其中20輛車起火，火勢已被撲滅。（日本放送協會）

事故地點位於高速公路的水上交流道附近，為雙向四車道。起因是一輛貨車因單車事故停下，遭另一貨車撞上。後方車輛試圖避讓，卻在約300米距離內連環相撞。當天早晨，由於降雪天氣，公路實施限速每小時50公里。

受事故影響，截至27日上午11時30分，事發路段仍雙向封閉。東日本高速公路公司（NEXCO East Japan）表示，恢復通行將需要相當長的時間。