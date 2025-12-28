緬甸今舉行全國大選 　遲來的承諾是否真正還政於民？

儘管緬甸大部分地區仍深陷內戰泥潭，但軍方領導的政府仍將於12月28日開始舉行分階段的大選。聯合國、許多西方國家和人權組織表示，這次選舉是一場旨在維護軍政府統治的騙局。



緬甸為何要舉行大選？

緬甸軍方2021年2月發動政變，推翻了由昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府。軍方指控昂山素姬及其領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）存在選舉舞弊，但國際選舉觀察員報告稱，選舉並未發現任何違規行為。昂山素姬本人、民盟的大部分成員，以及數千名反對軍政府的人士，後來均遭到拘留。

2021年3月27日，緬甸內比都，透過政變推翻民選政府的緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）主持武裝部隊紀念日閱兵儀式。（Reuters）

軍政府曾承諾在2023年8月前舉行大選並恢復民主制度，但由於軍方在與少數民族反叛武裝和反軍政府民兵的戰鬥中失去對大片地區的控制，這一承諾被推遲。

大多數分析家認為，這次選舉是緬甸軍方在缺乏有效政治反對派的情況下，透過代理人鞏固其統治，並在國內外贏得合法性的一種方式。

選舉將如何進行？

投票將分階段進行：12月28日在102個鎮區進行，1月11日在100個鎮區進行，1月25日在63個鎮區進行，共覆蓋330個鎮區中的265個，但計票及結果發布時間尚未公布。

緬甸12月28日舉行大選，圖為26日位於仰光街頭的一塊選舉候選人宣傳板。（Getty Images）

選舉委員會表示，席次分配將採取簡單多數制、比例代表制和混合比例代表制相結合的方式。根據軍方起草的2008年憲法，上下兩院各25%的席位保留給由武裝部隊總司令選拔的現役軍人。

誰將參選？

全國層級僅有6個政黨參選，另有51個政黨在單一地區或邦內競逐。過去兩屆選舉中參選的許多政黨已解散，而反軍政府的叛亂分子也拒絕參選，因此這將使得參選的政黨僅限於軍政府認可的政黨。

2025年12月27日，在緬甸仰光丁甘郡，選舉委員會官員在學校內的投票站為大選做準備。（Reuters）

與2010年一樣，在軍方掌控立法機構25%席位、且其盟友「聯邦團結發展黨」（USDP）預計將贏得大量席次的情況下，軍方將有能力左右誰出任總統、政府的組成，以及司法與公務體系的人事任命。

總統將如何產生？

根據憲法，聯邦議會必須在選舉開始後90天內召開會議。議長將由選舉產生，總統將在稍後選舉產生。

為了選舉總統，將成立三個選舉團，每個選舉團由上議院和下議院議員組成，各自提名一名總統候選人。其中兩個選舉團由民選議員組成，而第三個選舉團則完全由軍方任命的議員組成。

2025年3月4日，緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在莫斯科會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin，不在圖中）。（Reuters）

聯邦議會兩院將舉行全體聯席投票，得票最高者出任總統，其餘兩名候選人則出任副總統，總統隨後將任命內閣成員。