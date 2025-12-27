韓團NCT前成員文泰一與友強姦中國女遊客案　法院終審判囚3年半

韓國男團NCT前成員文泰一（藝名泰一，Taeil）2024年6月與兩名友人在首爾集體強姦一名醉酒的中國女遊客，韓國法院2025年7月裁定判文泰一3年半監禁後，被告一方與檢方均上訴，韓國大法院12月27日確定維持3年半刑期。



據《韓國時報》（Korea Times）報道，文泰一獲維持判處3年6個月監禁，須完成30小時的性暴力治療課程，並禁止在5年內從事與兒童、青少年和殘疾人士相關機構工作。

現年31歲的文泰一，2024年6月13日凌晨與兩名友人在首爾梨泰院一間酒吧中，跟一名中國女子見面，他們被控把女子灌醉，然後乘坐的士把女子帶到一個位於首爾方背洞、其中一名被告的住所，在女子因大量飲酒而失去意識時對其輪姦。

在事件後，文泰一被逐出NCT，其經理人公司SM娛樂宣告與其中斷合約，並發聲明指「我們近日確認文泰一因涉嫌性犯罪被提起刑事訴訟，在核實事實後，我們意識到事件嚴重性，並判斷他已無法繼續參與組合活動。經與文泰一商議，我們決定讓他退出組合。」

文泰一與其餘兩名被告面對審訊時承認控罪，韓國檢方要求判刑7年，但韓國法院2025年7月裁定判文泰一3年半監禁，被告一方與檢方皆上訴，其中檢方要求更長刑期，如今韓國大法院12月27日維持下級法院的裁決，即保持3年半刑期。