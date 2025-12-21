朝鮮：日本擁核野心應受遏制　若掌握核武恐讓人類陷入災難

日本媒體12月18日報道指，一名來自首相府的官員在與記者的私下談話中表示日本需要擁有核武。因此番言論偏離了日本長期以來奉行的無核原則，事件一經披露引發外界關注。朝鮮國營傳媒朝中社21日刊登一篇朝鮮外務省日本研究所所長文章，對此表示反對，強調日本企圖擁有核武器的野心應該受到遏制，並指如果日本掌握核武器，「不僅亞洲國家將面臨災難，人類也將陷入前所未有的災難」。



朝中社報道，文章指出，此番日本需要擁有核武的言論並非一時失言，而是直接擺明日本長期以來的擁核企圖，挑戰日本憲法以及作為二戰戰敗國所應承擔的國際法義務。

文章還批評日本假借俄烏衝突，以及炒作周邊面臨巨大威脅的議題，意圖推動美國所承諾的《核保護傘》論，指明日本政界的真正目的在於企圖合理化核武裝行動，強調日本一邊自持「世界唯一原子彈受害國」的旗幟，聲稱推動「世界無核化」，另一邊卻給予推動擁核議題，此種舉動是兩面派行徑。而人類應該堅決阻止這種美國支持下，日本展現的追求核武裝的危險軍事行為。

1945年8月，日本廣島遭受原子彈轟炸後的廢墟。圖為美國陸軍航空兵拍攝的照片。（Getty）

日本無核三原則

1967年，時任日本首相佐藤榮作在國會發言時，提出了不擁有、不製造、不引進核武器的「無核三原則」，這一原則於1971年在日本眾議院全體會議上通過，成為日本政府關於核武器的基本政策。

2022年，日本政府通過的「安保三文件」也明確寫入堅持「無核三原則」的基本方針不會改變。據日媒披露，日相高市早苗正企圖在修訂《國家安全保障戰略》等「安保三文件」時，修改「無核三原則」中不引進核武器的原則，引發日本國內強烈擔憂。