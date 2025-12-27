緬甸周日舉行選舉首輪投票　外界關注分三輪投票能否籌組穩定政府

緬甸軍政府12月26日（周五）宣布，將在2026年1月25日舉行全國選舉的第三階段投票。不過，這場被切割成多階段進行的選舉，從一開始就備受爭議，外界普遍質疑其公正性與代表性。



緬甸選舉第一輪投票定於28日（周日）舉行，第一輪投票將在緬甸330個縣鎮中的102個舉行，覆蓋首都內比都（Nay Pyi Taw）所有鎮區、最大城市仰光（Yangon）約四分之一的地方，以及小部分由反軍方的民族地方武裝（簡稱民地武）掌控的地區。第二輪投票於明年1月11日，在另外約100個縣鎮舉行。

聯邦選舉委員會25日（周四）發聲明說，第三輪投票將於明年1月25日，在63個縣鎮舉行。

2021年3月27日，緬甸內比都，透過政變推翻民選政府的緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）主持武裝部隊紀念日閱兵儀式。（Reuters）

緬甸看守政府尚未透露何時會公佈正式選舉結果。代理總統敏昂萊早前表示，由於內戰尚未平息，大選會分階段舉行。

敏昂萊說，這場選舉標誌着民主的回歸，並為反對軍方的武裝力量提供實現和平的機會。不過，民主監督團體指出，此次候選人名單，多是軍方精心挑選出來的。

此外，軍政府還警告，抗議人士或批評選舉的人將面對最長10年監禁的刑罰。這一做法不僅引發國內反彈，也讓國際社會對緬甸未來政治走向與民主前景持續抱持高度疑慮。

2025年12月27日，緬甸仰光丁甘郡鎮，選舉委員會官員在學校內的投票站為大選做準備。(Reuters）

緬甸事務觀察家和外交官說，緬甸依然處於內戰之中，一個由軍方控制、披着文職外衣的軍政府也不太可能贏得國際社會的認可與支持，因此預計緬甸軍方要建立一個穩定政府的目標恐怕難以實現。

智庫國際危機組織緬甸事務高級顧問霍西說：「新一輪的間接軍事統治無助於解決武裝衝突或平民抵抗，緬甸將繼續深陷危機泥潭。」

緬甸獨立分析師馬修森說：「軍方無力進行任何實質性改變，只會做些表面功夫，這些改變不會威脅到他們集權控制的核心利益。」

東南亞和平研究所高級研究員耶苗亨認為，由軍方操縱的選舉非但無法穩定國家局勢，反而可能加劇暴力衝突，同時無法帶來持久的政治或經濟穩定。

2025年6月20日，圖為緬甸國旗迎風飄揚。（Getty）

官媒《緬甸環球新光報》26日發表評論文章，呼籲觀察家不應以西方標準衡量即將舉行的緬甸選舉，而應正視緬甸當前的政治局勢。「他們沒有意識到，對於普通民眾而言，這次選舉儘管存在缺陷，卻是擺脫緊急狀態的出路，也是回歸法治框架的途徑。」

分析人士指出，此次選舉是敏昂萊及其親信尋求國際合法性的舉措。不過，泰國外交部上個月說，由於緬甸大選缺乏必要的包容性對話，東盟將難以與緬甸重新建立聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

