英國今年國防出口額破兩千億元　創40年最高記錄　包括軍艦戰機等

2025年英國國防出口交易額突破200億英鎊（約2098億港元），創下40多年有記錄以來的最高水平。



英國政府周六宣布，此次創紀錄的出口成績得益於多項重大國防合作協議的達成。其中，英國與挪威簽署了價值100億英鎊的協議，將為挪威建造至少五艘26型護衛艦，這是英國歷史上最大規模的軍艦出口交易。

另一項重磅交易是英國向土耳其出口20架「颱風」戰鬥機，交易額達80億英鎊，這是數十年來英國最大規模的戰鬥機出口訂單。此外，英國還向土耳其出口12架C-130運輸機，交易額超5.5億英鎊。

2025年10月27日，土耳其安卡拉，圖為英國首相施紀賢與土耳其總統埃爾多安簽署出口颱風戰機協議。（Getty）

中國新聞社引述英國政府稱，英國近期與法國、德國、西班牙共同加入《國防出口管制協議》，簡化對夥伴國的出口流程。英國國防部實施了50多年來最大規模的改革，成立國家軍備總監小組及國際合作與出口團隊。

英國政府說，2025年的國防出口成績兌現戰略國防評估中「以出口驅動國防產業成為經濟增長引擎」的目標，同時強化與北約盟友的安全合作。2026年英國將繼續推進國防出口，重點推廣先進戰鬥機、新型海事技術及「拳師」裝甲運兵車等裝備，進一步拓展全球合作夥伴網絡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

