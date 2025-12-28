華郵：關稅通脹夾擊　美企破產量創15年新高　制造業失逾7萬工作

美國《華盛頓郵報》12月27日報道，在關稅與通脹雙重夾擊下，2025年美國企業破產數量急增，達到經濟大衰退（Great Recession）結束後的高點，達下15年新高。其中制造業公司破產增幅最大，截至11月已流失超過7萬工作。



標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）統計，美國截至11月，至少有717間公司申請破產，比2024年同期11個月多約14%，也是自2010年以來最高。該統計包涵企業倒閉與重整，後者指是指企業在法院監管下進行債務重組，同時繼續運作。

圖為2024年10月1日，人們在美國紐約市曼哈頓的Target商店內購物。（Reuters）

本年數據與往年不同，美企破產申請數量上升主要體現在製造業、建築業和運輸業等工業類產業。聯邦數據顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策嚴重衝擊到國內製造業，截至11月的一年內，製造業職缺減少了超過7萬個。

報道引述經濟學家與企業專家指，關稅戰讓高度依賴進口的企業承受壓力，相關企業擔心把成本大幅轉嫁給消費者會流失客源，因此暫不敢大幅漲價。由於企業為了維持售價仍選擇自行承擔新增成本，結果使競爭力較弱的公司倒閉，出現汰弱留強的破產潮。

耶魯大學管理學院教授索南費爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示：「這些公司正竭盡全力抵消關稅和加息帶來的（額外）成本，但能力有限。那些擁有定價權的公司最終會將成本轉嫁給消費者……而其他公司則會倒閉。」

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

畢馬威資深經濟學家馬丁舍恩伯格（Meagan Martin-Schoenberger）分析，這波破產潮反映關稅推高進口原材料成本。政府雖提供部份關稅豁免，但主要受益於科技業，尤其是與人工智慧（AI）相關企業，而科技含量較低的產業則須獨力承擔成本上漲。