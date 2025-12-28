俄外長讚特朗普斡旋和平努力　斥歐盟阻礙和平進程

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）讚賞美國總統特朗普（Donald Trump）為達成俄烏和平協議所作的努力，並指責烏克蘭的歐洲盟友成為和平進程的主要障礙。



拉夫羅夫日前接受塔斯社（TASS）專訪，談及一系列議題，他在塔斯社星期日（12月28日）發佈的訪談文章中就美國特朗普政府斡旋俄烏和平協議磋商一事表明，莫斯科讚賞特朗普及其團隊為達成和平協議所作的努力。

拉夫羅夫說：「我們致力於繼續與美方談判代表合作，制定解決衝突根源的持久協議。」

他也指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和「歐洲幕後操縱者」尚未準備好進行建設性對話，並稱「歐洲及歐盟已成為和平進程的主要障礙，毫不掩飾正準備與俄羅斯在戰場上決一死戰的心理」。

圖為2025年9月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國紐約與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（REUTERS）

特朗普政府近幾個月與俄羅斯和烏克蘭官員分別舉行多輪會談，旨在結束持續近四年的俄烏戰爭，歐盟官員也參與磋商。

烏克蘭的歐洲盟友表示願意牽頭組建一支多國部隊，執行未來達成的和平協議。這類言論遭到莫斯科的強烈反對。

拉夫羅夫指責歐洲政客在與基輔的關係中受「野心」驅使，無視烏克蘭人民及本國人民的利益。他表明，若歐洲在烏克蘭部署軍隊，俄羅斯武裝力量「將視之為合法打擊目標」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

