基輔遭俄羅斯空襲1死20傷　寒冬下3分1地區暖氣停供　32萬戶停電

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月27日表示，俄羅斯連夜出動近500架無人機和40枚導彈，旨在打擊烏方能源和民用基礎設施。官員表示，襲擊導致1人死亡、20人受傷，基輔三分之一地區沒有暖氣，首都周邊超過32萬戶家庭斷電。



澤連斯基在社交平台X（舊稱Twitter）表示，首都及周邊地區的部分區域電力和暖氣中斷，消防和維修工作正在進行中。

他12月28日將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和歐洲領導人討論這次襲擊。

路透社報道，襲擊持續整個上午，基輔的空襲警報持續近10個小時，直到當地時間11時20分才解除。基輔地區有一人在攻擊中喪生，基輔市內至少20人受傷，包括2名兒童。

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）表示，基輔三分之一的地區沒有暖氣，而當天上午氣溫徘徊在攝氏0度左右。