俄羅斯稱正分析烏克蘭和平草案　曝美俄磋商共管扎波羅熱核電廠

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月25日表示，莫斯科正在分析由特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）轉交給總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的烏克蘭和平計劃草案。分析完成後，俄方將向美國提出其考量。他亦證實，普京已向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發送聖誕節問候，但目前未有兩位領導人通話計劃。



烏克蘭傳媒RBC-Ukraine》引述俄媒《生意人報》（Kommersant）報道指，普京表示，俄美雙方正在討論在沒有烏克蘭參與的情況下，共同管理扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的可能性。

2023年6月15日，俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱的埃涅爾戈達爾（Enerhodar, Zaporizhzhia）地區郊外，在國際原子能機構專家團抵達扎波羅熱核電廠後，一名俄羅斯軍人在附近的檢查站站崗。（Reuters）

華府曾表示有意將該核電廠用作加密貨幣挖礦（cryptocurrency mining）設施，並在美方倡議下，正在考慮從該電廠向烏克蘭恢復供電。他續指，目前仍在廠內工作的烏克蘭專家均已獲得俄羅斯護照。

2025年12月25日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮主持國務會議。（Reuters）

扎波羅熱核電廠自2022年3月起被俄軍佔領。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，該電廠控制權是和平計劃中最棘手的問題之一。美國方面曾提出由烏、美、俄三方共同營運的提議，但澤連斯基堅持俄軍必須完全撤離。俄羅斯則多次聲稱有能力獨立運作該電站，並曾試圖將其接入俄羅斯電網未果。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Ajansı）指，美國提出的結束烏克蘭戰爭方案最初為28點計劃，近期由美方代表在邁阿密與相關方進行談判。