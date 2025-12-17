羅浮宮員工延長罷工　館方指博物館部份展廳重開

法國首都巴黎的地標建築羅浮宮博物館日前因罷工一度閉館，儘管員工決定延長罷工，羅浮宮管理層12月17日宣布博物館當天部份重開。



法新社報道，羅浮宮博物館發言人周三說：「博物館照常開放，但由於罷工，部份區域無法參觀。」

羅浮宮周一因員工罷工閉館，讓數以千計訪客吃了閉門羹，周二則是博物館的休息日。羅浮宮周三因罷工表決延遲開放，數百名遊客當天在博物館外排起長隊。

據日前報道，為了爭取加薪和改善待遇，羅浮宮的員工計劃從12月15日起輪流罷工，這讓此前遭遇盜竊和漏水事件影響的羅浮宮雪上加霜。法國三大工會指出，作為世界著名博物館，羅浮宮員工的工作量大且管理不善，因此要求增加招聘、提高薪酬並重新調整開支。

2025年12月17日，法國巴黎，圖為羅浮宮員工在羅浮宮前舉行集會，罷工要求改善工作環境。（Getty）

工會說，羅浮宮的員工周三投票決定，延長因工作條件而發起的罷工。

自四名盜賊上個月盜走價值1億美元（約1億3000萬新元）的珠寶後，政府任命的羅浮宮館長德卡爾就一直飽受批評。

這次事件也突顯羅浮宮2200名員工的不滿情緒。工會代表說，多年來他們一直在警告，這座昔日的皇家宮殿存在人手短缺和內部設施失修的問題。

約400名員工在周一的會議上，一致投票決定罷工。抗議的職員指，他們對博物館的管理感到「憤怒」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

