無人機在美遭禁列「不可信清單」　大疆表遺憾　外交部商務部回應

美國聯邦通訊委員會（FCC）將所有非美國製造的無人機列入「不可信供應商清單」（CoveredList）。中國無人機製造企業大疆（DJI）對此回應表示「遺憾」，認為此舉不僅限制了美國消費者與商業用戶的選擇自由，也損害了開放、公平競爭的市場原則。



中國外交部更在今日（12月23日）的例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。



據路透社、美國《國會山報》報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）於美國當地時間22日表示，已將大疆以及所有外國製造的無人機及其零部件列入一份被認定「對美國國家安全構成不可接受風險」的企業清單，並將禁止批准新的無人機型號對美國進口或銷售。

被列入「不可信供應商清單」意味著，今後外國無人機企業將無法獲得FCC的批准，在美國銷售新的無人機型號。該認定並不禁止進口、銷售或使用任何此前已獲得FCC授權的現有設備型號，也不影響此前已購買的無人機。

大疆無人機。（視覺中國）

大疆近日發佈聲明表示，「作為全球民用無人機和航拍技術的開創者與引領者，大疆始終致力於為世界範圍內的影像創作者提供創新工具與靈感；我們的產品與技術也在農業、巡檢、測繪、消防救援、自然資源保護等眾多關鍵領域深度應用，為提升生產效率、保障生命和公共安全創造了不可替代的價值。」

聲明還稱，大疆產品的安全性與可靠性，多年來被全球市場和多家權威獨立第三方機構所驗證。我們將評估所有可行路徑，堅定維護公司及全球用戶的合法權益。

外交部、商務部接連回應：堅決反對

外交部發言人林劍更在今日例行記者會上強調，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。

12月13日，中國商務部就此事回答記者提問時再次強調，對美方以所謂「國家安全」為由，將所有外國生產的無人機系統及其關鍵零部件等列入「不可信供應商清單」，中方對此堅決反對。近年來，美方不顧中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸淩做法。

商務部表示，中方敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。若美方繼續一意孤行，中方將堅決采取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。