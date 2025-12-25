高市早苗：明年日本財年預算總額將達122萬億日圓　創史上最高

日本高市早苗政府計劃為明年4月開始的2026財政年度公布創紀錄的財政預算案，開支增長的幅度預計將大於通貨膨脹。



據彭博社報道，高市早苗在周四（12月25日）對外透露，2026年財年的預算總額將達到約122.3萬億日圓（約6.1萬億港元），比本財年的115.2萬億日圓（約5.7萬億港元）增加約6.3%，創史上最高的原始預算紀錄。

高市說，為資助這項龐大開支，政府計劃發行政府債券籌集約29.6萬億日圓（約1.5萬億港元），不過預算對發行債券的依賴將從本財年的24.9%降至24.2%。

2025年11月1日，日本首相高市早苗在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會後記者會上發表演說。（Reuters）

高市與執政黨和政府成員的會議結束後說：「我相信這份預算在提振經濟和確保財政可持續之間取得了平衡。」

推出規模創紀錄的預算，是因為在通脹持續下，日本經濟各領域的成本持續上升。日本的主要物價指數已連續三年多保持在2%或以上，從勞動力到日常用品的各項開支都更高了。

由於人口老齡化導致社會保障支出的需求日益增長，日本下財年的預算增長遠超通脹率。根據彭博社看到的一份文件，日本的社會保障開支將從本財年的38.3萬億日圓（約1.91萬億港元）增至下財年的39.1萬億日圓（約1.95萬億港元）。國防開支的增加也推高了整體預算需求，反映了人口老齡化壓力和地緣政治緊張局勢加劇。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

龐大的原始預算也凸顯高市願意通過財政支持來提振經濟增長。上月，高市政府推出自疫情限制放寬以來最大規模的經濟配套，其中包括為國防建設提供資金和幫助緩解物價上漲痛苦的措施。

這份原始預算還包括償債成本，隨着收益率上升，日本國債的償債成本正在膨脹。據知情人士透露，財政部將用於計算下財年償債成本的利率設定為3%，這是1997年以來的最高水平。

除了新發行債券，稅收將是資助預算的關鍵。高市指出，預計明年的稅收收入約為83.7萬億日圓（約4.2萬億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

