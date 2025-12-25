高市早苗擬明年3月訪問美國　冀於「習特會」前協調對華政策

日媒引述政府消息人士12月24日報道，日本首相高市早苗打算明年3月下旬訪問美國，以便在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月與中國國家主席習近平會談之前，再度確認日美同盟，並與美方協調對華政策。



共同社報道，特朗普重視對華貿易談判，並預期4月到中國展開訪問。並且，日本自衛隊戰鬥機12月遭到解放軍雷達照射，特朗普仍未公開表態。這令日方感到不安，因此希望在「習特會」前安排高市訪美，向美方闡明意圖，並詢問美方的意向。

除安保領域外，日本還希望在經濟安全領域加強合作，包括強化稀土供應鏈等。報道分析指，特朗普可能會要求日方落實對美投資5500億美元，以換取降低關稅。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

另外，《人民日報》周三發表署名「寰宇平」的評論文章，呼籲警惕日本軍國主義借屍還魂。文章批評高市早苗的「台灣有事」言論，指其若得不到糾正，將為其他國家樹立惡劣先例，一些勢力或將跟風效倣，挑戰既定國際規則和秩序，影響更廣泛地區的和平穩定。