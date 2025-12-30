俄羅斯一家4口離奇陳屍家中地下室　調查揭「連環殺人元兇」是它

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan）發生駭人悲劇，一名8歲女童在家中地下室發現全家4人遺體，包括父親、母親、18歲哥哥及外婆，而他們的死因竟與平凡無奇的「薯仔」有關。



《鏡報》27日報導了這宗2014年發生在拉伊舍沃鎮（Laishevo）的事件。42歲父親、法學教授米哈伊爾（Mikhail Chelyshev）首先進入地下室卻遲遲沒有上樓，38歲母親安娜斯塔西亞（Anastasia）擔憂下樓找人，卻也沒有回來。

隨後，18歲兒子喬治（Georgy）起身尋找父母，卻也跟着在地下室喪命。68歲外婆伊拉伊達（Iraida）察覺異狀而向鄰居求助，但在對方抵達之前，急著趕下樓查看，成為第4名受害者。

可憐的8歲女孩在地下室發現4位至親遺體：

調查人員表示：

四名死者全部死於氣體中毒，毒氣是地下室嚴重腐爛的薯仔所產生。

由於最後一位進入的死者沒關門，使得有毒氣體得以消散，卻也讓「可憐的女孩發現死者遺體」。

專家指出，薯仔含有毒性的糖苷生物鹼（glycoalkaloids），會影響神經系統造成虛弱和意識混亂。儘管此類中毒案例非常罕見，美國密西根州立大學專家仍建議：

薯仔應保存在陰涼黑暗處，在運輸過程中避免光照。如果發現發綠、長出芽眼或有任何腐爛的薯仔，應該立即丟棄。

切記保持通風並徹底清潔原本放置薯仔的空間。

