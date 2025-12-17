老闆肚餓「辦公室烤番薯」一氧化碳中毒昏倒　員工一動作救他一命

撰文：中天新聞網
出版：更新：

山東濰坊青州一家公司老闆徐先生近日在辦公室烤地瓜時，因門窗緊閉導致一氧化碳中毒昏迷，幸虧一名老員工下班經過，發現他叫不醒便踢了鞋底，察覺異狀後緊急送醫，成功救回一命。

據《新華社》報導，徐先生在接近下班時突然感到飢餓，想到辦公室放有地瓜，正好又有烤盆，就開始用炭火烤地瓜。然而他沒注意到辦公室門窗關得嚴嚴實實，炭火在密閉空間不充分燃燒產生一氧化碳，不知不覺間徐先生便躺在沙發上昏了過去。

當時一名老員工下班經過對著他大喊一聲「下班了」，喊了兩聲都沒反應。（微博@長沙政法頻道）

員工下班經過　一個動作救回老闆一命：

+9

當時一名老員工下班經過，看見徐先生睡在沙發上，就對著他大喊一聲「下班了」，喊了兩聲都沒反應。因平時相處很好，該名員工走近踢了一下老闆的鞋底，喊了一句「下班了」，誰知還是沒反應，又踢了兩腳鞋喊「哎，走嘞」，老闆仍紋絲不動。

浙江一家空調房煲糖水4人中毒　醫生提醒一氧化碳可奪命於無形青年無窗酒吧Hubbly Bubbly用炭燃料吸水煙　一氧化碳中毒撞傷頭

員工察覺不對勁，趕快上前查看才發現徐先生已經昏迷。意識到出事後，員工趕緊打開辦公室所有門窗，喊人幫忙送醫院。所幸送醫及時，徐先生最終脫離危險，身體並無大礙。

徐先生事後回憶時對這名老員工充滿感激，他表示：

我兩個是從小一直長大的兄弟，平常下班的時候兩人都會說句話的，幸虧他多看了我一眼，要不真可能出大事。

【延伸閱讀】玩命！網紅「挑戰-58°C露營」竟變死亡直播　車內取暖卻中毒亡

+3
廣西一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡肇禍　村民破門揭悲劇台灣4年輕外籍勞工陳屍屋內遺體腐壞　熱水器未關疑一氧化碳中毒前TVB童星一氧化碳中毒倒地急送院　情況驚險：眼前發白各種亂撞29歲女沖涼後一氧化碳中毒失知覺　熱水爐無GU標誌　管道嚴重鏽蝕

延伸閱讀：

死神擦肩！陸男驚恐憶雪梨海灘槍擊：躲海裡「全身緊繃」險淹死

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

中毒
燒烤
番薯
辦公室
熱話
中天新聞網