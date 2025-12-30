不是馬斯克　81歲科企老闆成今年最具話題科技大佬　牽動政商兩界

在科技界風雲變幻的2025年，甲骨文公司聯合創辦人艾利森（Larry Ellison，又譯艾利森）憑藉其在人工智能（AI）熱潮中的活躍參與、對TikTok交易的影響，以及身家隨市場起伏的動盪表現，超越馬斯克（Elon Musk），成為年度最具話題性的科技大佬。



彭博社報道，這位81歲的甲骨文聯合創辦人兼董事長在過去一年頻頻現身公眾視野，幾乎參與了當年所有重量級商業事件，從高速擴張的人工智能產業，到牽動政商兩界、甚至波及荷里活的重大交易。

報道指出，甲骨文一度計劃入股TikTok，作為一項頗為曲折的安排的一部分，意在協助美國總統特朗普為這款熱門短視頻應用尋找出路。在這一過程中，艾利森的個人財富也隨甲骨文股價的劇烈波動而大起大落。

目前，艾利森以接近2500億美元（約1.95萬億港元）的身家位列全球第五大富豪。在此之前，他對財富的運用更多體現在「收藏式消費」上，包括私人飛機、豪華遊艇、馬里布的房產，以及夏威夷拉奈島（Lanai）的大部分土地，同時也曾出資支持子女投身影視製作領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

