甲骨文創辦人艾利森個人擔保3144億　力挺派拉蒙競購華納兄弟探索

科技億萬富翁艾利森（Larry Ellison，又譯埃里森）12月22日同意為兒子擔任行政總裁的派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）的要約，提供總額高達404億美元（約3144億港元）的個人擔保。



此前，WBD董事會質疑派拉蒙收購資金的穩定性，並敦促股東拒絕其1084億美元（約8434億港元）的全現金收購要約，轉而支持Netflix本月初提出的、價值827億美元（約6434億港元）的收購協議。

2025年12月9日，串流平台Netflix5日宣布以827億美元（約6434億港元）收購華納兄弟旗下的電影業務及HBO。隨後，派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance）8日宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。

為消除疑慮，派拉蒙宣布艾利森提供「不可撤銷的個人擔保」。同時宣布，若交易因監管問題受阻，將支付58億美元（約451億港元）的「分手費」，金額與Netflix協議條款相匹配。派拉蒙每股30美元（約233港元）的收購要約條件維持不變，但要約截止日期延長至明年1月21日。

圖為甲骨文董事長艾利森與特朗普會面後發表講話。（Getty Images）

消息公布後，派拉蒙股價周一（22日）早盤上漲約7%，WBD股價上漲近3%，Netflix股價則微幅下跌。