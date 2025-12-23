甲骨文創辦人艾利森個人擔保3144億 力挺派拉蒙競購華納兄弟探索
撰文：陳楚遙
出版：更新：
科技億萬富翁艾利森（Larry Ellison，又譯埃里森）12月22日同意為兒子擔任行政總裁的派拉蒙天舞（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD）的要約，提供總額高達404億美元（約3144億港元）的個人擔保。
此前，WBD董事會質疑派拉蒙收購資金的穩定性，並敦促股東拒絕其1084億美元（約8434億港元）的全現金收購要約，轉而支持Netflix本月初提出的、價值827億美元（約6434億港元）的收購協議。
為消除疑慮，派拉蒙宣布艾利森提供「不可撤銷的個人擔保」。同時宣布，若交易因監管問題受阻，將支付58億美元（約451億港元）的「分手費」，金額與Netflix協議條款相匹配。派拉蒙每股30美元（約233港元）的收購要約條件維持不變，但要約截止日期延長至明年1月21日。
消息公布後，派拉蒙股價周一（22日）早盤上漲約7%，WBD股價上漲近3%，Netflix股價則微幅下跌。
華納兄弟建議股東拒絕派拉蒙收購要約：不符合公司與股東最大利益華納兄弟探索董事會籲股東拒絕派拉蒙收購提案 Netflix表歡迎華納兄弟探索據報拒絕派拉蒙天舞收購方案 另特朗普女婿退出交易路透社：華納兄弟擬周三表決收購案 或拒絕派拉蒙轉向Netflix華納兄弟探索爭奪戰 特朗普暗示﹕反對任何不包括CNN交易方案