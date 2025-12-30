沙特轟炸也門港口為警告阿聯酋？海灣盟友關係緊張升級｜新聞背後

中東國家沙特阿拉伯（Saudi Arabia，又譯沙烏地阿拉伯）周二（12月30日）轟炸也門東部港口城市穆卡拉（Mukalla），稱目標正是運往也門當地分離主義武裝分子的武器，而這些武器被指來自阿聯酋（United Arab Emirates）。



沙特阿拉伯此次轟炸的目標是誰？

此次轟炸目標是被稱爲「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, 簡稱STC）的分離主義武裝，是也門南部最具實力的分離主義派系，由阿聯酋於2017年支持創建，其核心目標是推動南也門獨立（恢復1967-1990年存在的「也門人民民主共和國」）。

沙特其後直接指控阿聯酋與STC近期在也門的推進行動有關，警告其行為「極其危險」。此次空襲標誌沙特阿拉伯、阿聯酋的盟友關係背後的緊張一面，且可能升級。

也門隨後宣布全國進入緊急狀態，且禁止除了沙特阿拉伯特許外的所有邊境口岸通行。

葉門主要分離主義組織南方過渡委員會部隊抵達也門南部阿比揚省一處山區，並於2025年12月15日展開軍事行動。（Reuters）

STC與沙特阿拉伯有什麽矛盾？衝突如何升級？

STC的核心宗旨是推動南也門獨立，而沙特阿拉伯的對也門政策底線是維護也門主權統一（支持國際承認的也門政府），防止國家分裂引發區域不穩。STC近期的軍事擴張（如佔領資源大省哈德拉毛省大部），直接挑戰沙特的「統一目標」。

今年一月，親沙特阿拉伯的部落武裝分子控制也門哈德拉毛省（Hadramout）內陸的油田，並切斷對政府的供應。他們要求更多也門石油財富的份額，並改善居民的服務。此舉引發引發大規模停電，STC借此介入並佔領該省大部份，控制能源設施及打擊走私路線，試圖擴大獨立勢力範圍。

2025年12月26日，也門南方過渡委員會（STC）表示，其位於也門東南部哈德拉毛省的軍事據點遭到沙特阿拉伯空襲。（X/ @AfriMEOSINT）

此次事件對也門影響是什麽？

這次攻擊標誌沙特阿拉伯與南方過渡委員會分離勢力之間的緊張局勢再度升級。

這也進一步加劇沙特阿拉伯與阿聯酋之間的關係，兩國在也門對抗伊朗支持的胡塞叛軍長達十年的戰爭中，支持競爭中雙方的各一方，當時整個紅海地區正處於不安的時刻。兩國雖然在中東廣泛議題上立場密切，但在經濟議題及區域政治上競爭日益激烈。