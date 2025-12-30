沙特阿拉伯領聯軍空襲也門　稱摧毀供應分離主義份子武器｜有片

美媒報道，沙特阿拉伯12月29日空襲也門港口城市穆卡拉港（Mukalla），聯軍指，目標是摧毀一批從阿聯酋富查伊拉港（Fujairah）運抵、將提供給也門分離主義武裝份子的武器和作戰車輛；在行動前已呼籲穆卡拉港的平民撤離，直至另行通知。



沙特軍方表示，此次為「有限的軍事行動」，並在夜間進行以避免附帶損害。阿聯酋方面尚未對此回應。

沙特當局上周曾指，也門分離組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council）近期在也門南部兩個省部署部隊，構成不合理升級，損害也門利益，不利恢復穩定；沙特上周五曾出動戰機，空襲組織的軍事據點。

南方過渡委員會於2017年5月成立，爭取實現也門南部地區的自決權和獨立。組織本月初聲稱控制南部廣泛地區，並將政府軍趕出亞丁，又趁沙特支持的部隊撤出，佔領南部哈德拉毛省和邁赫拉省。

美媒分析指，此次空襲使沙特與其盟友阿聯酋間的緊張關係公開化。兩國在也門長達10年的戰爭中，分別支持不同的反胡塞武裝派系。沙特支持國際承認的也門政府，而阿聯酋則被指支持南方過渡委員會等分離主義勢力。