王毅：必須探索出中美兩個大國的正確相處之道

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（12月30日）表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，兩國必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。



根據中國外交部公告，王毅在2025年國際形勢與中國外交研討會上稱，2025年，中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。

2025年12月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作主旨發言。（中國外交部）

王毅說：「一年來，我們堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時同美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。」

他指，中國國家主席習近平同美國總統特朗普4次通話、多次通信，在韓國釜山會晤期間就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入溝通，引領中美關係巨輪穿越急流險灘、保持正確航向。

王毅說，一年來中美關係發展的實踐表明，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關係能否穩定發展、造福世界的關鍵所在，中美合則兩利、斗則俱傷，居高臨下行不通，言行不一不可取。