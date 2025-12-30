韓媒通過金正恩專車車牌推測　朝鮮內閣總理朴泰成是「二把手」

韓國媒體通過朝鮮最高領導人金正恩專車車牌號碼推測，朝鮮內閣總理朴泰成是朝鮮的「二把手」。



韓聯社對朝媒報道進行分析顯示，朝鮮最高領導人金正恩專車車牌號碼確認為「7·27 0001」，而內閣總理朴泰成和最高人民會議常任委員會委員長崔龍海的專車車牌號碼分別為「0002」和「0003」。

由此可見，朝鮮高級官員使用的車牌號碼，成為可推測權力排名的一種指標。據此推測，朴泰成是朝鮮的「二把手」。

總管政務的朴泰成車牌號碼順序早於立法部門負責人崔龍海，意味着朴泰成的內閣地位得到提升。

2018年5月16日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京會見由朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央副委員長朴泰成率領的朝鮮勞動黨友好參觀團。 （央視截圖）

在勞動黨政治局常委會委員的提名順序中，朴泰成也位列第一，這一安排表明他的權力排名居第二位。值得關注的是，與朝鮮前領導人金日成和金正日時期勞動黨或軍隊幹部占絕對優勢地位的情況相比，金正恩執政後似乎擴大內閣的權力。

勞動黨是朝鮮權力核心，雖然內閣負責執行政策，但政策制定和分配資源都由勞動黨決定。然而，金正恩執政以來，朝鮮力推「地方發展20×10」政策，致力於改善民生問題，負責經濟工作的內閣總理地位隨之提升。

分析認為，此舉可能意在將政治職能與經濟職能相分離，從而減輕最高領導人的經濟責任。

慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，除了軍事領域外，朴泰成是主管其餘大部份工作的高幹，提升他的禮賓序列具有重要象徵意義。朝方可能認為，此舉有利於向民眾和核心幹部釋放經濟發展和民生成果十分重要的資訊。

文章獲《聯合早報》授權轉載

