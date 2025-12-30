金正恩視察朝鮮軍工廠　強調火箭炮武器體系將成主力打擊手段

韓聯社引述朝中社報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩12月28日對重要軍工企業進行了現場指導，了解將成朝軍主要部隊的火箭炮生產情況。金正恩強調，火箭炮武器系統更新升級的必要性，並評價稱其將成為朝軍主力打擊手段，完全改變朝鮮炮兵武力的架構。



金正恩周日表示，火箭炮系統在軍事作戰中被大量集中利用，具有高精度和令人驚恐的破壞力，既能以集中性和突襲性的打擊掃蕩敵人，又能用作戰略攻擊手段，是名副其實的超強力武器系統。

金正恩還談及企業現代化建設計劃，他強調朝鮮在火箭炮武器系統更新方面也要推進革命，「為此要具備雄厚的生產能力，從而確保勞動黨九大將提出的軍工生產目標得到圓滿落實」。

金正恩還談及企業現代化建設計劃，他強調朝鮮在火箭炮武器系統更新方面也要推進革命，「為此要具備雄厚的生產能力，從而確保勞動黨九大將提出的軍工生產目標得到圓滿落實」。

年近歲末，金正恩連日出席軍事相關活動，包括視察核動力潛艇建造項目、觀摩新型高空遠端防空導彈試射和遠端戰略巡航導彈發射訓練現場，以及視察導彈和炮彈生產廠等。有分析認為，金正恩此舉或意在彰顯勞動黨八大提出的國防工作目標有望順利達成，同時強調明年繼續將增強國防力量作為重要課題推進。