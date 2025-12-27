金正恩向普京致新年賀電：朝鮮永遠與俄羅斯站在一起

朝鮮領導人金正恩星期六（12月27日）向俄羅斯總統普京致賀電，在2026年即將到來之際，向俄羅斯政府和人民致以最熱烈的祝福與問候。



朝中社報道，金正恩的賀電說，他本人和朝鮮政府及人民將永遠同普京和俄羅斯人民在一起。

賀電說，2025年承載着朝俄兩國關係史冊的「不朽畫幅」，是意義深遠的一年。「朝俄關係進一步發展成為在同一條戰壕里同生死共患難的最真摯的同盟關係。」

2025年9月3日，普京與金正恩在北京舉行會談，金正恩並登上俄方專車（KCNA via REUTERS）

賀電說，朝俄同盟關係在歷史風雲中得到徹底檢驗，這一關係是要永遠繼承的寶貴財富。

朝中社周四（25日）報道，金正恩收到普京上周四（18日）發來的賀電。賀電說，過去一年對莫斯科與平壤之間的關係具有特殊意義。朝鮮人民軍參加庫爾斯克地區的戰役，隨後朝鮮工兵部隊赴俄羅斯進行了活動。這清楚地證明俄羅斯與朝鮮牢不可破的戰鬥友誼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

