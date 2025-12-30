英媒：美國向三星SK海力士發許可證　在華工廠明年可引進晶片裝備

路透社12月30日引述消息人士透露，美國政府已向三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）頒發年度許可證，允許其中國工廠在2026年引進晶片製造設備。



報道指，這項批准對兩家韓國企業來說只是暫時緩解，美國今年較早前決定撤銷一些科技公司的許可豁免。其中一位消息人士稱，華府對向中國出口晶片製造工具實施年度審批制度。

韓國SK海力士（SK Hynix）在總部的標誌（REUTERS）

此前，三星、SK海力士和台積電受益於華府對中國出口晶片相關產品的全面限制豁免。但這項被稱為「經認證終端用戶系統」（validated end user status）的特權將於12月31日到期，這意味着此後美國晶片製造設備運往中國工廠將需要獲得美國出口許可證。

為了限制中國取得美國先進技術，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府一直在重新審視其認為在拜登政府時期過於寬鬆的出口管制措施。

全球最大的記憶體晶片製造商韓國三星電子，和排名第二的SK海力​​士將中國視為其主要生產基地之一，尤其是傳統記憶體晶片。由於人工智能（AI）數據中心的需求和供應緊張，傳統記憶體晶片的價格一直在飆升。