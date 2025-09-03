三星SK海力士之後　台積電在華工廠豁免也被美國撤銷

台積電9月2日表示，自明年起，美國政府將撤銷該公司向其中國（大陸）工廠運送關鍵設備的豁免。



路透社和彭博社稱，此舉可能削弱台積電工廠的生產能力，導致交付延誤。就在幾天前，美國撤銷韓國晶片製造商三星和SK海力士在華工廠的豁免，限制措施將在120天後生效。

據報道，台積電2日發布聲明稱，該公司已經收到來自美國政府的通知。

「美國對台積電在南京工廠的『經驗證最終用戶』（VEU）地位將於2025年12月31日撤銷，」台積電在聲明中寫道，「雖然我們正在評估情況並採取適當措施，包括與美國政府溝通，但我們仍然完全致力於確保台積電南京工廠的不間斷運營。」

路透社稱，在豁免被撤銷後，台積電向其在華工廠運送美國晶片製造工具將需要出口許可證。

彭博社表示，美國政府此舉意味着，台積電未來向其南京工廠運送晶片設備時，必須申請個別批准，而不是目前因「經驗證最終用戶」地位而享有的全面快速出口權限。

據彭博社分析，這一政策變化危及半導體行業巨頭的在華運營。雖然美國官員表示他們打算頒發維持這些工廠運營所需的許可證，但目前尚不清楚許可證批准的速度，可能導致交付延誤。有消息人士稱，美國官員正在努力尋找解決方案，以減輕官僚負擔。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

報道稱，上述消息一經發布，台積電在美國上市的美國存托憑證2日下滑多達2.3%。

公開資料顯示，台積電主要供應商包括應用材料公司、ASML控股公司、東京電子公司和KLA公司。2日在紐約交易中，應用材料、KLA、ASML和東京電子的股價應聲也下跌，跌幅超過更廣泛市場的跌幅。這些供應商已面臨美國出口限制，而豁免撤銷為他們在華工作增加了新障礙。

美國政府於2022年禁止荷蘭、韓國等國家和地區的企業向中國大陸出售先進制程晶片及其製造設備後，在韓企的遊說下，三星和SK海力士獲得了為期一年的出口管制豁免。2023年，時任美國總統拜登又授予這兩家韓企「經驗證最終用戶」地位，無需許可就能獲取一些美國半導體製造設備。

8月29日，美國商務部發布通知，宣布將撤銷韓國晶片製造商三星和SK海力士在其中國工廠使用美國設備的豁免，這將使兩家公司更難在中國生產晶片。限制措施將在120天後生效。

美國商務部聲稱，美國計劃向相關企業發放許可證，允許其繼續在華運營現有的設施，但不打算發放擴大產能或升級技術的許可，從而取消「只對外國生產商有利、卻沒有給美國製造商帶來類似好處的寬鬆做法」。

對此，商務部發言人回應表示，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。美方此舉系出於一己之私，將出口管制工具化，將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響，中方對此表示反對。

發言人強調，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

近年來，美國政府在逆全球化和供應鏈脫鈎的道路上愈走愈遠。特朗普政府上台後，不斷濫用出口管制機制，對晶片等高科技產品加強出口審核。值得一提的是，美國正面臨許可證請求的巨大積壓。

美媒8月1日爆料稱，美國商務部下屬的負責出口審批程序的機構，當前出現內部動盪，幾乎處於癱瘓狀態。有兩名知情人士透露，迄今，既有數千份來自美國公司的向全球出口商品和技術（包括向中國出口）的許可申請被擱置，其中包括英偉達擬對華出口的大批H20晶片。

如此亂局，讓美企以及一些支持嚴格對華出口管制的美國人士都感到震驚不已。有美國行業組織負責人警告稱，中國客戶正在和其他供應商談交易，「延誤愈長，我們失去的市場份額就愈多」。

「我們看到整個行業都沒有任何進展，也沒有跡象表明許可證何時會頒發，」美中貿易全國委員會主席肖恩·斯坦表示，這涉及價值數十億美元的半導體製造設備許可證申請。他還說，時間和客戶不等人，現在「中國公司正在探索並與中國和其他國家的供應商達成交易」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

