英國公開檔案　揭小泉純一郎以日本二戰經驗　勸說金正日放棄核武

英國政府周二（12月30日）公開的文件顯示，2002年9月，日本時任首相小泉純一郎訪問朝鮮首都平壤期間，曾直接勸朝鮮時任領袖金正日放棄發展核武。



共同網報道，小泉純一郎以日本二戰時魯莽發動戰爭，與美、英開戰後卻慘敗為例，直言朝鮮不可能在戰爭中擊敗美、英兩國，直言朝鮮如果走上同樣道路，也不可能戰勝美國與英國，應選擇與國際社會合作，成為負責任的一員。

英國政府2025年12月30日公開的文件顯示，2002年9月，日本時任首相小泉純一郎（圖）訪問朝鮮首都平壤期間，曾直接勸朝鮮時任領袖金正日放棄發展核武。（日本政府網站）

文件指，小泉純一郎嘗試以日本戰後與美英建立合作關係的經驗，說服金正日所領導的朝鮮同樣能與美英兩國改善關係，並強調朝鮮唯一的出路，是成為國際社會中負責任的一份子，而非持續追求核武與對抗路線。

公文還顯示，小泉純一郎當時不僅關切日本人遭朝鮮綁架問題，也在核武議題上積極發揮外交影響力。

文件稱，小泉純一郎2003年7月19日在神奈川縣箱根町向英國時任首相貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）說明2002年日朝首腦會談的實際情況。小泉重申，自己已向金正日清楚傳達，日本戰後能與昔日敵國美英合作，因此朝鮮也可以具備同樣選項。

報道引述熟悉朝鮮問題的慶應義塾大學教授礒崎敦仁稱，這批文件具高度史料價值，顯示日本在當年日朝高峰會時，不僅處理備受矚目的日人遭綁架議題，也試圖在核武問題扮演主導角色，在理解日本當時的對朝鮮外交戰略上具有重要意義。